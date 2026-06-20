柔道のグランドスラム・ウランバートル大会第2日は20日、ウランバートルで男女計4階級が行われ、女子はともに昨年の世界選手権を制した63キロ級の嘉重春樺（ブイ・テクノロジー）と、70キロ級の田中志歩（JR東日本）が優勝した。男子は81キロ級の老野祐平（旭化成）が2位。73キロ級の田中龍雅（筑波大）は2回戦で敗れた。（共同）