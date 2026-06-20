9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、20日に放送されたTBS系バラエティー『世界でくらべてみたら』（後6：51）に出演。訪れたカンヌ国際映画祭で映画『黒牢城』主演の本木雅弘、共演の菅田将暉と街ロケに飛び出した。移動中にはスタジオのレギュラーメンバーであるジェシー（SixTONES）との交流について明かした。【写真】噛みまくりの宮舘涼太に爆笑する吉高由里子ジェシーとの仲について「ご飯も食べに行きますし飲みにも