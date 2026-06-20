梅雨の便りが続々と届いていて、20日は北陸と東北南部で梅雨入りの発表がありました。そうした中、この時期ならではのイベントが各地で開かれています。北陸は平年より9日、東北南部は8日遅い梅雨入りです。梅雨入り初日となった石川・能登町では、巨大なスルメイカのモニュメント「イカキング」がある施設で、開業6周年を祝うイベントが開かれました。高校の吹奏楽部が、地震や水害からの復興を願い、ZARDのヒット曲「負けないで