平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、20日に配信した、モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）とのYouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」内で、第1子の誕生を公表した。企画で、俳優の大倉士門（33）との第1子を出産間近の、みちょぱに出産祝いを買おうと「アカチャンホンポ」で買い物をしている中で「僕もプライベートで買っていいすか？」と、自分用の買い物も始めた。そのうちに「うちも6月なのよ。言ってないけ