【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信 Yostarは、Android/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関する新情報を公開した。 今回は7月から8月にかけてのハーフアニバーサリー前の夏のイベント情報が一挙に公開された。新キャラクター「キサキ（水着）」と「シュン（水着）」実装に合わせ、山海