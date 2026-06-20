新日本プロレス２０日の千葉・君津大会でＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）が、タイチ（４６）とトイレを戦場に大乱闘を展開した。ＩｃｅはＯＳＫＡＲとの「ノック・アウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」でＩＷＧＰタッグ王座を保持していたが、１４日の大阪城ホール大会で、ＨＥＮＡＲＥ、グレート―Ｏ―カーン組に敗れ陥落。真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米シカゴで開幕）に初出場するためには、タイチとの出場者