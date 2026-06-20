スタメン発表が遅れて報道陣から指揮官に質問【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦を「育児休暇」のため欠場した。試合前の会見ではスタメン発表が遅れており、デーブ・ロバーツ監督が言葉を濁す一幕があった。指揮官の対応に米メディアの記者も疑問を抱いていたが、その後の正式発表で欠場理由が判明し、遅れの理由に