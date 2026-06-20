【モデルプレス＝2026/06/20】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が6月19日、自身のInstagramを更新。すっぴんを公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳美女インフルエンサー「透明感異次元」すっぴん姿◆るな、すっぴん披露るなは、メイク前のスキンケアの様子を動画で投稿。「今からメイクするぞ〜」と書き添え、ヘアクリップで前髪を留め、すっぴんの状態からスキンケアを行う様子を披露しており、美容液をつけ