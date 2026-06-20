【モデルプレス＝2026/06/20】女優の松本まりかが6月19日、自身のInstagramを更新。自身が出演したドラマでのビジュアルを公開した。【写真】41歳女優「二度見した」眉なし×赤メイクで印象ガラリ◆松本まりか、ドラマビジュ公開松本は「『るなしい』最終回ありがとうございました」「初代神の子として最後に登場させていただきました！」とつづり、写真を投稿。19日に最終回を迎えたテレビ東京系ドラマ「るなしい」での、眉毛を消