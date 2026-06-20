花火大会にお祭り……夏らしいイベントには、夏らしい装いで参加してみない？そこで今回は、清楚で儚げな雰囲気が出せる「ホワイトベース」の浴衣を3つご紹介します。彼とのデートで着るなら、いっそのこと恋にマストな清楚系に全振りしてみては♡儚げな白がち柄彼とのデートで着るなら、清楚さの象徴・ホワイトベースを。どんな柄も可憐な雰囲気が出せる恋にマストなデザイン。Cordinate 透けるような淡〜い柄がお上品♡