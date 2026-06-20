２０日に生放送された日本テレビ系特別番組「緊急生放送！ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますＳＰ」（日曜・午後７時）に、元日本代表・本田圭佑が、決戦の地であるメキシコ・モンテレイから生出演した。北中米Ｗ杯の初戦、日本・オランダ戦でＮＨＫの中継に解説者として登場し、大きな話題を呼んだ本田は、同局で２１日に中継される日本・チュニジア戦でも解説を担当する。中継でつないで出演した