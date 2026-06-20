読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！付きあって半年になる彼氏は、しだいに束縛が激しくなっていきました。我慢の限界を迎えて距離を置くことになった数日後、私は忘れられない恐怖を体験することになります…。やさしかった彼氏の重すぎる愛情私には、付きあって半年になる彼氏がいました。最初はやさしくて連絡もマメな人だと思っていたのですが、しだいにその愛情は束縛へと変わっていったのです…。講義中やアル