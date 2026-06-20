SUPER BEAVER 4人組ロックバンドSUPER BEAVERのNew Album『人生』（6月24日リリース）の全曲トレーラー映像が公式YouTubeチャンネルで公開された。【動画】SUPER BEAVER アルバム 『人生』 全曲トレーラー今回公開されたトレーラー映像では、アルバムに収録される全楽曲の一部をいち早く聴くことができる内容となっており、『人生』という作品の全体像を感じることができる。本作には、「クライマックス」（フ