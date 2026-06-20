大相撲の琴勝峰（佐渡ケ嶽）の「関脇昇進祝賀会」が２０日、約１７０人が駆けつけて、地元の柏市内で盛大に行われた。琴勝峰は「こうして地元で盛大にパーティーを開いていただいて、とてもうれしい気持ち。応援してくださっている皆様に少しでも恩返しできるように、いい結果を残して、また１つ上の番付を目指して頑張っていきたい」と力強く話した。夏場所で史上１０番目のスローとなる新入幕から所要３５場所での新関脇に昇