「ヤクルト６−８広島」（２０日、神宮球場）広島・名原典彦外野手（２５）が前日のミスを取り返した。五回に代打・小園が１号２ランを放ち、１点差に。反撃ムードが高まる中、松本健に対しフルカウントから四球を選んで出塁すると、続く菊池への初球に今季４個目の盗塁に成功。その後ファビアンの中犠飛で同点のホームを踏んだ。１９日の試合は自身のけん制死から流れが変わり、チームが大敗。試合後は「今日の負けは僕の