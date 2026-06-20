俳優の木村文乃さんが2013年に発売したファースト写真集「ふみの」（ワニブックス）が電子書籍化され、配信がスタートしました。【写真】浴衣姿の木村文乃さん同写真集は、2013年1月から半年以上かけて撮りおろした“25歳の輝き”を収録。降りしきる吹雪の中で行なった厳しい冬の撮影に始まり、桜の木の下で温かい笑顔に包まれた春、夏には海辺で少女のようにはしゃぐ様子や大人の女性を意識した浴衣姿を披露しています。映画やド