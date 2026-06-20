人づきあいが苦手、社会になかなかなじめない――。そうした生きづらさを抱える20歳以上の女性たちに交流の場を提供しているのが、「いろは女子会」（@irohajoshikai）。【写真】寒いときは焚火を囲んで…「いろは女子会」のお喋り会主催者は2026年5月までに、66回の交流会を開催。延べ250名もの女性が足を運んだ。なぜ、生きづらさに共感し合える場を立ち上げたのか。そして、デジタル全盛の今の時代に、対面での交流にこだわる理