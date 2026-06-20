元劇団四季主演俳優で、現在は企業研修講師として活動する佐藤政樹の新刊『世界一やさしい「ブレない自信」のつくり方うまくいかない自分を変える方程式』が、2026年6月19日に日本実業出版社より発売された。 【画像】元劇団四季主演俳優の佐藤政樹 本書は、困難や失敗に揺らがない「ブレない自信」の育て方を伝える一冊。一時的な成功で得られる自信ではなく、失敗しても立ち戻れる“復元力のある自信”が大切だとし、誰