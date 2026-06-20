楳図かずおの生誕90周年を記念した新シリーズ「UMEZZ AUTHENTIC COLLECTION」が始動した。第1弾として『[定本] 漂流教室』全5巻が刊行される。 【画像】最新技術でスキャンされた原稿 本シリーズは、「楳図作品を世界中に広げ、読み継がれるようにしてほしい」という楳図かずおの願いを実現すべく、今できる最高の技術と本人の遺志に基づいた仕様で代表作を刊行していくもの。シリーズロゴのデザインは吉