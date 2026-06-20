「ルーキーシリーズ第１４戦」（２０日、まるがめ）河内一馬（２５）＝愛知・１３３期・Ｂ１＝が５コースから２着と好スタートを切った。初日６Ｒ、１周１Ｍでシャープなまくり差しを入れると、道中は３艇で２着争いとなり、好旋回を連発して競り合いを制した。「エンジンのおかげ。スタートを決めやすいし、レース足がいいですね」と手応え十分。手にする１２号機は前節で中村桃佳（香川）が使用し、予選６連勝を挙げるなど