「ルーキーシリーズ第１４戦」（２０日、まるがめ）高山敬悟（２８）＝福岡・１２９期・Ｂ１＝が圧巻の走りで初日連勝をマークした。前半４Ｒは的確な２コース差し。インパクトを刻んだのが後半１１Ｒだ。４コースから１周１Ｍは果敢に握ってバック好位を確保。道中で猛追し、２周１Ｍの外マイで１号艇の西丸侑太朗（香川）を抜き去った。「エンジンが良さそうだったので、抜くつもりで回りました。回り足がいいし、伸びも悪