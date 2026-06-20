お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、きょう20日に更新されたYouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」の動画で第1子誕生を報告した。【動画】第1子誕生を電撃報告した平成ノブシコブシ吉村崇（19：23〜）みちょぱこと池田美優の出産を前に、出産祝いを探す企画に登場した吉村。抱っこ紐のコーナーでは実際に試着。「こうなるかもしれないですからね、吉村さんも将来」と言われ「たしかに」と答えていた。