「ルーキーシリーズ第１４戦」（２０日、まるがめ）前検一番時計をマークした宮崎心之介（２４）＝埼玉・１３５期・Ｂ２＝がペラ調整に意欲を示した。初日８Ｒ、４コースから４着。スリットから強烈な伸びでまくり差しを狙ったが、惜しくも艇間を割り切れず。道中戦で後退し舟券絡みを逃した。「直線は良かったですが、その分失うものが大きくてトータルで見たら良くない」とレース足に課題を残した。前検では６秒６８でト