いま中国で急拡大しているのがゲームや漫画のキャラクタービジネスです。巨大市場に日本企業も熱い視線を注いでいます。北京で開催中の「国際ブックフェア」。巨大なブースを設けていたのは中国のエンタメ企業です。記者「中国のアニメキャラクターの巨大なフィギュアが展示されています」アニメやゲームキャラクターの商品化を強化しています。去年、中国のキャラクター関連ビジネスの市場規模はおよそ15兆5000億円でした。急拡大