【その他の画像・動画等を元記事で観る】ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンドCanna Lily（カンナリリー）が、1stデジタルシングル「残像の高鳴り」を配信リリース。ミュージックビデオも公開された。Canna Lilyは、アソビシステムとDONUTSが共同開催したオーディションにより選出されたメンバーで結成されたゲームオリジナルバンド。ゲームの枠を超え、リアルアーティストとしても活動を展開し