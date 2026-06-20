ＪＲ九州によりますと、きょう２０日午後６時すぎ、鹿児島本線の伊集院駅と鹿児島中央駅の間で停電が発生しました。 この影響で、鹿児島本線は、伊集院駅と鹿児島中央駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後８時すぎから順次運転を再開しました。 普通列車９本が運休し、川内駅と鹿児島中央駅の間で列車に遅れが出るなど、およそ1000人に影響が出ているということです。 ＪＲ九州によりますと、線路沿いの竹が