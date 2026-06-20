有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。6月のアシスタントはピン芸人の松崎克俊と新宿カウボーイの石沢勤です。6月14日（日）の放送では、有吉がバラエティ番組「進め！電波少年」（日本テレビ系）内の企画「猿岩石ユーラシア大陸横断ヒッチハイク