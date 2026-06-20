ＦＩＦＡランク１８位の日本は１次リーグ第２戦（２０日）で、同４５位のチュニジアと対戦（日本時間２１日午後１時開始）する。森保一監督（５７）は１９日、試合会場のモンテレイで前日会見に出席し、３日前に監督が代わったばかりのチュニジアを「死に物狂いで予選を突破しようと戦ってくる」と評し、「受け身にならず、相手より強い気持ちを持って」と強調した。＊＊＊森保監督の前日会見の約３時間後、チュニジア代表