【妻side STORY】世間では食費にお金をかけすぎて、家計がまわらないという声も聞こえますが、我が家は月2万円と決めてやり繰りしています。これだけ頑張っているのに、夫は褒めてくれるどころか、せっかく作ったお弁当を食べなかったとまで言う始末。どうしてコツコツ節約してることを夫は理解してくれないのでしょうか？しかもふたりとも食事時になると黙りこくって張り合いがないというか、つまらない…。こんなに頑張ってる私