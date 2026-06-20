フリーの沖田愛加アナウンサーが、故郷・宮崎を満喫する様子を公開した。「宮崎に帰ってきたー！！」と自身のインスタグラムを更新した沖田は、宮崎でのプラーベートショットをアップ。「習字に行って鮎食べに行ったー！」とつづり、鮎にかぶりつく姿や、指導してもらった書道の作品を掲げる姿など、母親と共にリフレッシュする自然体な姿を掲載した。この投稿にファンからは「かあわいい」「アユおいしですよね」「書道めっ