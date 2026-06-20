◆御畳瀬特別・準重賞（６月２０日、高知競馬場・ダート１８００メートル、不良）地元高知の１２頭立てで行われ、３番人気のサノノエスポ（牝６歳、高知・目迫大輔厩舎、父エスポワールシチー）が、佐賀ヴィーナスカップに続く連勝を飾った。塚本征吾騎手（名古屋）とのコンビで２番手から進め、最後の直線の入り口では先頭のポジション。セーフティーリードに持ち込んで、力の違いを見せつける内容だった。勝ちタイムは２分０秒