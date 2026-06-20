サッカーＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１９日（日本時間２０日）、１次リーグＦ組の第２戦・チュニジア戦に向けてメキシコ・モンテレイで前日練習を行った。日本サッカー協会（ＪＦＡ）の公式ＳＮＳには２０日、「＃最高の景色を＃サッカー日本代表」の言葉とともに、チュニジア戦が行われるモンテレイスタジアムを訪れた選手らの写真が公開された。田中碧、小川航基らがロッカールームに座る貴重な写真をはじめ、