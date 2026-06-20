天皇皇后両陛下が国賓として訪問されたオランダ。20年前に愛子さまと手をつないでいた、あの王女の今を取材しました。天皇皇后両陛下が、国賓として公式訪問されたオランダ。両陛下は、ウィレムアレクサンダー国王夫妻が主催する晩さん会に臨まれました。陛下は英語で「私は雅子および私たちの娘である愛子と共に、ヘット・アウデ・ロー城でとても素晴らしい一夏の休暇を過ごせたことは幸いでした」と述べられました。陛下が振り返