てがみかいてる▶▶この作品を最初から読む睡眠時間は3時間、食事時間は3分、日々のスキンケアは全くできない。それでも、外科医はやっぱり外科が好き!?アメブロトップブロガー・さーたりさんの目を通して綴られる、お医者さんならではのエピソード。医師であり、三児の母であり、オタクでもあるさーたりさん。彼女は医学部を卒業後に外科医を志し、同期の男性・るるさんと結婚して出産。3人のお子さんを抱え、絶賛子育