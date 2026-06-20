JFEスチール所属のプロゴルファー・尾関彩美悠（23）は6月16日に自身のInstagramを更新し、家族と愛犬に誕生日を祝ってもらった様子を公開した。投稿では、帰宅すると家族が愛犬たちとともにサプライズを用意していたと報告。「幸せでした」と喜びを伝え、「23歳も目標に向かって日々頑張ります！」と新たな一年への決意をつづっている。 【画像】園田彩乃、黒ヒモビキニで“誓い”捧げる新ジャンルへの挑戦明言