JR西日本によりますと、20日午後7時30分ごろ山口県の山陽線 戸田駅と富海駅の間で、下り貨物列車が線路上の倒木と接触しました。この影響で徳山駅から新山口駅の間が終日運転取りやめとなりました。新幹線による代替輸送が行われています。（20日 午後9時現在）