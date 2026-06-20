2026年6月15日、中国のSNS・小紅書（RED）に「父が私を日本に行かせたがらない」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの間で議論を呼んでいる。投稿者は、「私と妹は日本に行きたいと思っている。ずっと前から花火大会を見てみたかったし、妹と一緒にたくさんのアニメも見てきた。妹は筋金入りのオタクで、LIZ LISA（リズリサ）の服やCANMAKE（キャンメイク）のコスメも買いたがっている。今回の日本旅行はかなり前から計画し