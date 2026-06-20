●日本全国 道の駅伝道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上No.1を当てたら次の駅に進める「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅（※）を全踏破しようという壮大な企画！(※)国土交通省 令和7年6月13日発表時点やす子は、新潟県でも有数の米所の道の駅へ！冷めても美味しい絶品コシヒカリのおにぎりや１度食べたらやめられない！？米粉からできていて味噌との相性抜群の米粉パン！さらに不思議な米粉たい焼