19日（金）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のきんでんトリニティーブリッツ、2026-27シーズンのキャプテン、副キャプテンをクラブ公式サイトで発表した。 キャプテンは2025-26シーズンに引き続き、アウトサイドヒッターの谷川結人（28）が務める。また、副キャプテンにはミドルブロッカーの庄司練（28）とリベロの森山陸人（25）が就任した。 2026-27シーズンは、