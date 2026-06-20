前回は「うちわに二つの国旗を貼って両方応援」サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、２０日（日本時間２１日）にメキシコ・モンテレイで対戦する日本とチュニジアは、２００２年の日韓大会以来２４年ぶりにＷ杯で顔を合わせる。日韓大会のキャンプ地となった縁でチュニジアと交流を深めた奈良県橿原市では、当時を知る関係者らが再戦を心待ちにしている。（林信登）◆熱烈歓迎前回対戦時、橿原市教育委員会職