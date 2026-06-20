俳優・本木雅弘の長男でモデルで俳優のUTAが、20日放送されたTBS系バラエティー『世界でくらべてみたら』（後6：51）に出演。父・本木のカンヌ映画祭ロケの模様をスタジオから見守る中で、家族関係について明かした。【写真】「めちゃくちゃ可愛い」UTA＆内田伽羅の幼き日のレアな“兄妹2ショット”本木は1995年に也哉子と結婚。97年に長男・UTA、99年に長女・伽羅、2010年に次男・玄兎さんが誕生。義父母は、内田裕也さん（享