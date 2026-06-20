【キーウ共同】ロシアがウクライナ攻撃に使っている北朝鮮製弾道ミサイルの命中精度が飛躍的に向上したことが20日、ウクライナ国防当局への取材で分かった。当初1キロ以上あった着弾地点の誤差が数メートルに縮まった。