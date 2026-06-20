◇プロ野球セ・リーグ巨人1ー0中日（6月20日、東京ドーム）今季20セーブ目をあげた巨人のライデル・マルティネス投手。これで7年連続20セーブを達成、と素晴らしい記録を残しました。これで通算セーブ数が232と名球会入りの条件となる250セーブまであと「18」となりました。日本テレビの地上波主音声解説を務めた立浪和義さんは「絶対的な存在でもありましたしね。この投手が一番信頼できた部分はフォアボールをめったに出さなか