祝福の波は、ダイヤモンドの外でも特大級だった。ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第２子が誕生したことを報告した。大谷は父親産休のため、同日のオリオールズ戦（ドジャー・スタジアム）を欠場。チームは９回に劇的な逆転サヨナラ勝ちを収め、公私ともに祝福ムードが広がる一日となったが、米メディア「ヘビー」が注目したのは、その発表に群がった世