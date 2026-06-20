女子プロレス「スターダム」２０日の国立代々木競技場第二体育館大会で、ＩＷＧＰ女子王者の朱里（３７）が山下りなを下しＶ４に成功した。試合は序盤から一進一退の攻防となり、互いに雪崩式ブレーンバスターで叩きつけるなど両者譲らず。ヒザをついて顔面をなぐりあうなどして会場を興奮のるつぼに導いた。終盤には山下の攻勢を受けて人でなしドライバーで突き刺されるなどしたが、朱里もハイキックで側頭部を蹴りぬくなど応