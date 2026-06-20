サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦日本―チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）を前に、チュニジアメディアがＡＩを使って試合展開を予想している。チュニジアメディア「ラ・プレス」は「ＡＩがチュニジア対日本戦の意外なシナリオを予測」との記事を掲載。「ＡＩによる分析では、戦術的にはある程度互角の試合になると予測されているが、日本は安定性とチーム全体の熟練度においてわずかに優位に立