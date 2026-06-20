女子プロレス「スターダム」２０日の国立代々木競技場第二体育館大会で、鈴季すず（２３）が玖麗さやかを破りワールド王座を奪取した。初戴冠を目指す鈴季は、序盤から場外戦で大暴れして玖麗を追い込む。途中、ロープワークから背後に飛び付かれてのスリーパーから逆落とし、ときめきファルコンアローを敢行される反撃を受けた。だが、これを耐え抜くと、コーナーに上った玖麗を雪崩式ジャーマンで投げて再び流れをつかむ。最