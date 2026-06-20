「普通の感覚を持ってない人が、世の中にはたくさんいる」タレントの藤本美貴が、「友人に結婚式をドタキャンされた」という相談に答えた――。藤本美貴○「その後の連絡やご祝儀もなかった」「軽視されているように感じる」9日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、結婚式を挙げた20代女性のお悩みを紹介。大学時代の友人が、結婚式の1週間前に、「精神面での体調不良による欠席」を連絡してきたと