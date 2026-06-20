人気コスプレイヤーのえなこが、6月16日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)6月23・30日合併号の表紙と巻頭ページを飾り、フォトブックに登場した。 【写真】ムチムチ美ボディのバックショット 大胆な姿で窓際に座ってシャボン玉で遊んだり、しゃがんだバックショットからは柔らかマシュマロを見ることができたりと、夏らしい涼しげなショットとなっている。 16日に更新した自身のXでは【お知らせ】と題して「本日発