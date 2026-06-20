メジャーリーグでは、おめでたいニュースが届きました。ドジャースの大谷翔平選手が第2子誕生を報告です。日本時間20日午後4時すぎ、大谷が自身のSNSを更新。英語で第2子の誕生を報告しました。「私たちは再びこの素晴らしい日を家族みんなで迎えられたことに大きな喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてありがとう」とつづっています。大谷は、妻・真美子さんの出産のためこの日のオリオールズ戦を欠場していました。